Власти намерены проверить репертуарную политику театров в свете ее соответствия Стратегии национального развития и нацбезопасности. Уже в сентябре Общественный совет при Минкульте проведет слушания по этой теме.

Как рассказал «Эху Москвы» председатель совета Михаил Лермонтов, поводом к совещанию стало обращение группы граждан, в том числе писателя Святослава Рыбаса, который в своей статье в «Литературной газете» раскритиковал постановки в ряде российских театров, в том числе, в Большом в Москве и Мариинском в Петербурге.