Три человека погибли в ДТП в Анталье с участием автобуса, перевозившего российских туристов

Они направлялись в аэропорт, чтобы вылететь на родину.

В автобусе находились 22 туриста из Самарской области, среди них – девять детей. По данным генконсульства России в Анталье, предполагается, что водитель не справился с управлением, в результате чего автобус пересек разделительную линию, выехал на встречную полосу и перевернулся. Что именно привело к такому маневру, пока не ясно. Как следует из видеозаписи, опубликованной интернет-изданием РБК, возле места ДТП находится несколько машин скорой помощи и полиции.

Пострадавших разместили в нескольких больницах, состояние пятерых из них оценивается как тяжелое. В «Интуристе» уверяют, что готовы помочь родственникам раненых вылететь в Турцию.

Вылет рейса из Анталии в Самару, на котором должны были отправиться на родину попавшие в ДТП россияне, планировался в эти минуты.