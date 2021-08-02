Адвокат: Зюзинский суд приостановил на 7 суток административный арест участнице Pussy Riot Флорес

Зюзинский районный суд приостановил административный арест на 7 суток участницы Pussy Riot Риты Флорес, так как ее госпитализировали с коронавирусом. Как сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» ее адвокат Мансур Гильманов, суд должен был по закону этот приговор отменить, так как данное инфекционное заболевание опасно для окружающих.

«Моя подзащитная Маргарита Навалов — Рита Флорес была арестована на основании постановления Зюзинского суда на 15 суток. В период отбывания административного ареста, она заразилась коронавирусной инфекцией и была госпитализирована в 1-ю инфекционную клиническую больницу, где в настоящее время проходит лечение», — сказал адвокат.

По словам М.Гильманова, по закону суд должен был прекратить административный арест, что предусмотрено постановлением Правительства, в котором есть перечень заболеваний препятствующих административному аресту.

«Но несмотря на то, что подзащитная больная коронавирусом и находится в больнице, суд отказался прекращать арест и освобождать ее от отбытия оставшейся части наказания, а всего лишь приостановил на 7 суток», — отметил адвокат.

М.Гильманов добавил, что под окнами больницы, где находится Флорес, дежурят оперативные сотрудники Центра противодействия экстремизму полиции в штатском.