«Интурист» готов предоставить родственникам пострадавших в ДТП в Анталье туристов возможность вылететь в Турцию

Туроператор «Интурист» готов предоставить родственникам пострадавших в ДТП в Анталье российских туристов возможность вылететь в Турцию. Как сообщили ИФ в самой компании, для этого нужно обратиться в те турагентства, где приобретались туры, или в центральный офис «Интуриста» в Москве. В понедельник в турецкой провинции Анталья попал в ДТП автобус, перевозивший в аэропорт 22 туриста из Самары. В результате четыре человека, пятеро находятся в больницах в тяжелом состоянии.
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