Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин покинул пост наставника «Ростова»

Об этом сообщается в официальном Twitter клуба из Ростова-на-Дону. Когда Карпин в июле возглавил сборную России, планировалось, что он будет совмещать посты в клубе и сборной. «Ростов» в чемпионате России стартовал с двух поражений — от

санкт-петербургского «Зенита» и московского «Динамо».