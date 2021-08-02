Спортивный арбитраж отклонил запрос Тимановской на отмену решения НОК Белоруссии о ее отстранении

Спортивный арбитражный суд отклонил запрос белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской на отмену решения НОК Белоруссии о ее отстранении от участия в Олимпийских играх.



Как рассказал в эфире «Эха Москвы» председатель белорусского Фонда спортивной солидарности Александр Герасименя, такое решение было принято в связи с утратой актуальности.

Спортсменка должна была выступать в беге на 100 и 200 м. После того, как она раскритиковала спортивных функционеров, ее пытались насильно отправить в Минск. Тимановская отказалась лететь домой, опасаясь уголовного преследования на родине. После этого гуманитарную визу ей предоставила Польша.