Компания Интурист открыла горячую линию для родственников погибших и пострадавших в сегодняшнем ДТП в Турции

22 человека, в том числе девять детей, возвращались в автобусе с курорта в аэропорт в Анталье. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, вылетел на встречную полосу, врезался в ограждение и перевернулся.

По уточненным данным, погибли четыре человека. Пострадавшие госпитализированы. Страховое сопровождение и выплаты компенсаций ведет компания РЕСО-Гарантия.

Туристы должны были вылететь вечерним рейсом в Самару. Туроператор уже заявил, что готов оперативно предоставить возможность вылететь в Турцию родственникам пострадавших в ДТП.