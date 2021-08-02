На Олимпийских играх в Токио сегодня впервые в истории выступила трансгендерная женщина

43-летняя штангиста из Новой Зеландии Лорел Хаббард принимала участие в соревнованиях по тяжелой атлетике. Впрочем, она не смогла выполнить ни одной успешной попытки и завершила выступление досрочно. Тем не менее она заявила, что рада самому факту участия в Олимпиаде.

До 13-го года Хаббард выступала в мужских соревнованиях, после чего она сделала каминг-аут как трансгендерная персона.

Право участвовать в Олимпиаде трансгендеры получили благодаря изменению правил Международного Олимпийского комитета.