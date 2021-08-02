Председатель Еврокомиссии сообщила, что в ЕС полностью вакцинированы от коронавируса 60% всего взрослого населения

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в ЕС полностью вакцинированы от коронавируса 60% всего взрослого населения. Она подчеркнула, что это ставит Европу в число мировых лидеров вакцинации. При этом глава Еврокомиссии призвала продолжать прививки, учитывая высокую опасность распространения штамма дельта.
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