Председатель Еврокомиссии сообщила, что в ЕС полностью вакцинированы от коронавируса 60% всего взрослого населения

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в ЕС полностью вакцинированы от коронавируса 60% всего взрослого населения. Она подчеркнула, что это ставит Европу в число мировых лидеров вакцинации. При этом глава Еврокомиссии призвала продолжать прививки, учитывая высокую опасность распространения штамма дельта.