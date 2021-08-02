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19:34, 02 августа 2021

США потребовали, чтобы 24 российских дипломата в США, у которых кончаются визы, до 3 сентября покинули страну

Об этом в интервью изданию «National Interest» рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, почти все дипломаты из списка уедут без замены, потому что Вашингтон ужесточил процедуру выдачи виз.


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