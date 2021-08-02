Суд удовлетворил ходатайство спецприемника о приостановке административного ареста участницы Pussy Riot Риты Флорес

Суд в Москве удовлетворил ходатайство спецприемника о приостановке административного ареста участницы Pussy Riot Риты Флорес. Она госпитализирована с коронавирусом. Причем, как заявил Интерфаксу адвокат Мансур Гельманов, это произошло еще в пятницу. Суд приостановил исполнение ареста сроком на 7 суток с момента госпитализации. Арестована Рита Флорес была на 15 суток за неповиновение полиции.



С начала лета несколько участников Pussy Riot были несколько раз задержаны и арестованы по обвинению в административных правонарушениях. Трое из них уехали из России сразу после освобождения.