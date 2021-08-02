Институт русской литературы Академии наук осенью проведет ученый совет с приглашением филологов со всего мира

Темой станет архив писателя Владимира Набокова. Коллекция прошла долгую процедуру в таможне и наконец-таки попал к ученым.

Швейцарский архив Владимира Набокова после долгого оформления на таможне прибыл в Институт русской литературы. Ученые собираются открыть «Набоковский кабинет», возможно, с открытой фондовой экспозицией. В архиве 300 коробок. Он включает в целом пять коллекций: рукописей и документальных материалов; фотографий, аудио-, и видеоматериалов; мемориальные предметы; изобразительное и декоративно-прикладное искусству, и наконец, библиотеку В. Набокова и авторские экземпляры изданий его произведений на разных языках мира. Всего не перечислить, но три группы предметов все же можно выделить, рассказал «Эху Москвы в Петербурге» директор Института русской литературы Валентин Головин.

Например, в коллекции мемориальных предметов находятся пишущая машинка, бинокли, сачок и расправилки для бабочек. Часть коллекции содержит мемориальные предметы сына Набокова Дмитрия профессионального оперного певца и переводчика. Среди них – собрание наградных кубков, связанное с увлечением Набокова-младшего автогонками. Художественная коллекция семьи Набоковых содержит значительное количество живописных, графических и декоративных произведений искусства работы европейских, американских и российских мастеров второй половины ХХ – начала XXI веков, многие — с дарительными надписями. Весь архив насчитывает более 10 тысяч предметов. Институту русской литературы коллекцию подарило Международное общество Владимира Набокова.

Добавим, единственный сын Набокова умер в Швейцарии девять лет назад, не оставив наследников.