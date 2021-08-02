МВД намерено выделить средства на мониторинг упоминаний о себе в СМИ

Соответствующий тендер был размещен на портале госзакупок.

На отслеживание упоминаний о деятельности ведомства МВД выделит более 5 млн рублей, пишет интернет-издание «МБХ медиа». Объектом мониторинга станут 11 телеканалов. Это не только федеральные вещатели, такие как Первый канал, «Россия 1», НТВ, ТВ Центр и ряд других, но и, к примеру, городской канал «Москва 24». Кроме того, подрядчик, который выиграет тендер, должен будет отслеживать эфир четырех радиостанций – в их числе и «Эхо Москвы».

Мониторинг, как следует из документации на сайте госзакупок, будет вестись по более чем 150 ключевым терминам. Среди них – упоминание самого МВД и региональных ведомств, а также такие темы, как законы «О полиции» и «Об оружии». Отдельно будут мониториться критические материалы о министерстве и публикации о коррупции среди сотрудников МВД. В случае упоминания ключевых терминов, согласно тендеру, подрядчик должен будет в течение двух часов передать в ведомство отрывки сюжетов. Предполагается, что контракт будет действовать с начала сентября этого года по конец февраля 2023-го.

В МВД объявленный конкурс на мониторинг упоминаний о своей деятельности пока не комментируют.