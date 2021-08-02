На рынке в Ростове-на-Дону сегодня утром произошла массовая драка с участием более 100 человек

У некоторых было травматическое оружие. По сведениям местных интернет изданий, все установлены и опрошены. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку для выяснения всех обстоятельств происшествия. В пресс-службе «Донской торговой компании» заявили, что причиной конфликта стал спор из-за места — одна из машин с овощами заняла место в ряду, где продаются ягоды. «Это вызвало недовольство работавших там продавцов. Каждая из сторон призвала для разбирательства друзей и родственников. Для того чтобы урегулировать конфликт, пришлось вызывать отряд ОМОНа. После случившегося местные власти решили расторгнуть договор с охранным предприятием.
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