Спортивный арбитраж отклонил запрос Тимановской на отмену решения НОК Белоруссии о ее отстранении

Спортивный арбитражный суд отклонил запрос белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской на отмену решения НОК Белоруссии о ее отстранении от участия в Олимпийских играх. Спортсменка должна была выступать в беге на 100 и 200 м. После того, как она раскритиковала спортивных функционеров, ее пытались насильно отправить в Минск. Тимановская отказалась лететь домой, опасаясь уголовного преследования. Гуманитарную визу ей предоставила Польша.