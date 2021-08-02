Петербургская избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в депутаты Госдумы Бориса Вишневского

Петербургская избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в депутаты Госдумы лидера фракции партии «Яблоко» городского парламента Бориса Вишневского. Ранее тезка политика написал жалобу в комиссию, что якобы Вишневский причастен к экстремистской организации.

Жалобу на депутата Бориса Вишневского написал его тезка-самовыдвиженец и кандидат от партии «Зеленая альтернатива» Алексей Терехов. Авторы жалобы обратили внимание на посты парламентария о помощи задержанным во время акций протеста в поддержку политика Алексея Навального. Эту помощь жалобщики интерпретировали как «причастность к деятельности экстремистской организации» и потребовали отказать ему в регистрации кандидатом в местный парламент и кандидатом в Государственную думу. Избирательная комиссия экстремизма в деятельности Вишневского не усмотрела. Напомню, в округе, где баллотируется Вишневский, выдвинулись два его тезки. «Новая газета» выяснила, что оба они незадолго до избирательной кампании сменили имена. Один из них работает начальником отдела продаж в одной из компаний. Второй же — помощник вице-спикера городского парламента, единоросса Сергея Соловьёва. Соловьев баллотируется в Госдуму в одном округе с Вишневским. Сам Вишневский в разговоре с «Эхом Москвы в Петербурге», сказал, что видит прямой умысел своих политических оппонентов в том, что у него появились двойники.

Авторство технологии использования двойников на российских выборах приписывают политтехнологу Алексею Кошмарову. Якобы впервые этот метод применили на выборах в Петербурге. 23 года назад во время избирательной кампании в местный парламент против нынешнего депутата Госдумы Сергея Миронова выставили двух однофамильцев. Пять лет назад на выборах в Государственную думу эту технологию применили против местного депутата Оксаны Дмитриевой.

Единый день голосования назначен в России на 10 сентября.