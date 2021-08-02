В России продолжают бушевать лесные пожары

В таких пожарах за 11 лет Россия потеряла 7% своей территории. И эти леса можно было спасти,— пишет «Новая газета». В среднем с 29 июля до конца года площадь пожаров увеличивается на 40%. Если тенденция сохранится, в 2021 году сгорит более 16 млн. гектаров, а общая площадь пожаров в России за 12 лет превысит 138 млн. гектаров,— пишет «Новая газета».