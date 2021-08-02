Коронавирусные запреты для торговли и общепита ослабили в Петербурге

Однако начать работу смогут только те предприятия, которые выполнят несколько условий.

Фудкорты и торговые островки в петербургских ТРК, а также аттракционы на открытом воздухе могут принимать покупателей и обслуживать клиентов уже сегодня, если привьют от коронавируса всех сотрудников хотя бы первой дозой вакцины. В публикации на портале Смольного упоминают только одно исключение для работников — укол можно не делатьтем, кто переболел КОВИД-19 менее полугода назад. Также организации должны соблюдать стандарты безопасности. К примеру, плотность посетителей фудкортов не должна превышать одного человека на квадратный метр. На прошлой неделе чиновники установили сроки дальнейшего облегчения запретов. Так с первого октября количество привитых и переболевших работников общепита и сферы обслуживания может составлять не сто процентов, а лишь 80%. К концу сентября такую же долю сотрудников с иммунитетом к коронавирусу должны создать в органах власти.

Большинство действующих в Петербурге противоэпидемических ограничений, в том числе обязанность носить маски в общественных местах, продлили до последних дней августа.