Бывший президент Киргизии Аскар Акаев покинул здание Комитета национальной безопасности в Бишкеке после допроса по уголовному делу «Кумтор». Он заявил, что хочет помочь следствию. Акаев уточнил. Что приехал на родину на неделю.

Акаев покинул Киргизию после смены власти в 2005 году. С тех пор он живет в России.

Политолог Аркадий Дубнов уверен, что Акаеву не грозит уголовное преследование.

Стоит напомнить, что в начале июля Акаев, также, как и другой президент Киргизии Курманбек Бакиев, были объявлены в международный розыск по делу о коррупции в связи с деятельностью золоторудного месторождения «Кумтор».