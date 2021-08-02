Служба внешней разведки обвинила расследовательскую группу Bellingcat в сотрудничестве с западными спецслужбами

Глава ведомства Сергей Нарышкин утверждает, что с проектом тесно связаны и некоторые российские СМИ, которых власти признали иностранными агентами.

Нарышкин убежден: группа Bellingcat нужна для оказания давления либо на Россию, либо на физических и юридических лиц. При этом глава СВР утверждает, что в качестве расследователей выступают не только журналисты, но и бывшие сотрудники западных спецслужб. Каких именно, он не уточнил. Кроме того, Служба внешней разведки, как выразился Нарышкин, «чувствует и видит» связь между Bellingcat и некоторыми российскими СМИ. В частности, речь зашла об интернет-издании «Проект», признанном Генпрокуратурой нежелательной организацией, а также сетевом издании The Insider, которое российские власти считают иностранным агентом.

Между тем руководитель отдела расследований Bellingcat Христо Грозев в интервью «Эху Москвы» выразил мнение, что тезис о том, что в издании работают бывшие сотрудники спецслужб, так и не был подтвержден никакими доказательствами. «Я не вижу в этом смысла, считаю, что эти слова основаны по признанию самого Нарышкина на чувстве и ощущении. Стыдно слышать от человека, который должен возглавлять самую большую разведку. Bellingcat, конечно, самая вредная организация для авторитарных режимов. Мы понимаем, что огромные ресурсы направлены на то, чтобы справиться с нами и найти какую-то негативную информацию. Единственное, что они находят, это какие-то ощущения и не могут их доказать какими-то фактами и данными», — сказал Х.Грозев. Скорее всего, по его мнению, это единственный тезис, который российские власти предоставляют главе государства, чтобы не признаваться «в самом стыдном» — то, что «реальные журналисты, которые работают на добровольной основе, могут создать такие проблемы для спецслужб России». «Это внутреннее оправдание, чтобы не признать более страшную истину, что реальные журналисты могут находить информацию», — отметил он.

Тем временем с позицией СВР согласились и в Совете Федерации. Глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов в интервью агентству РИА Новости назвал Bellingcat «точкой сбора дезинформации против России», а сам проект обвинил в сотрудничестве со спецслужбами НАТО.

Bellingcat известен рядом резонансных расследований. В одном из них утверждалось, что малазийский «Боинг» был сбит из российской установки «Бук». В других публикациях говорилось о причастности сотрудников ГРУ и ФСБ к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании, а также к покушению на политика Алексея Навального.

Политолог Валерий Соловей в эфире «Эха Москвы» заметил, что, тем не менее, Нарышкин, не опровергал расследований Bellingcat. Cоловей добавил, что к Bellingcat теперь будет приковано больше внимания со стороны российских властей.

Российские СМИ не смогут рассказывать о новых расследованиях Bellingcat в случае, если власти признают интернет-издание нежелательной организацией.

По данным Левада Центра, многие россияне лояльно относятся к СМИ, которые в России признаны иностранными агентами. Об этом «Эху Москвы» рассказал пресс-секретарь Левады Денис Левен. «Наиболее интересными фактами, которые показало наше исследование, является то, что практически половина опрошенных, порядка 40%, так или иначе слышали об этом законе, но другая половина респондентов об этом ничего не знает и первый раз об этом законе слышат», — сказал он. При ответе на вопрос — зачем был введен этот законопроект (об иноагентах), по словам Д.Левена мнения разделились практически поровну: около 40% опрошенных считает, что это способ оградить нашу страну от тлетворного влияния Запада, и примерно столько же респондентов считают, что это способ давления на независимые организации и СМИ. Д.Левен отметил, что сторонники власти считают этот закон способом защититься от Запада, а оппозиционно настроенные граждане считают это подавлением свободы слова. «Самым показательным результатом остается все-таки то, что больше половины респондентов никак не изменят свою точку зрения о конкретной организации, если узнают, что ее признали иностранным агентом. При этом порядка 25%, около четверти респондентов, все-таки ухудшат свое мнение о какой-либо организации», — отметил он. Еще 4% респондентов сказали, что их отношение только улучшится, если они увидят маркировку «иностранный агент». Стоит напомнить, что российские власти и сам Левада Центр считают иностранным агентом.