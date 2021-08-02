Российские спортсмены завоевали шесть олимпийских медалей на играх в Токио — две серебряных и четыре бронзовых.

Особенно обидно должно быть гимнасту Денису Аблязину, который в опорном прыжке показал одинаковую сумму баллов с корейцем Син Джи Хваном, но по дополнительным показателям, суть которых не смогли объяснить даже коллеги Аблязина, остался вторым. Кстати, накануне два прыгуна в высоту с одинаковым результатом, отказались от дополнительных попыток вопреки правилам, но оба получили золото. Ангелина Мельникова стала третьей в вольных упражнениях. Это ее четвертая олимпийская медаль. Последняя награда наших стрелков на этих Играх принадлежит Сергею Каменскому. Это его второе серебро в Токио и вторая медальная Олимпиада подряд. Анастасия Войнова и Дарья Шмелева сделали задел на велотреке. С солидным преимуществом они победили в гонке за третье место в командном спринте. Борцы греко-римского стиля Сергей Семенов и Сергей Емелин после бронзовых поединков в один голос сказали, что хотели большего. Зато медаль Семенова стала юбилейной пятидесятой для наших.

Таким образом у команды олимпийского комитета России 50 медалей. В неофициальном командном зачете россияне на пятом месте. Лидируют сборные Китая и США.

Четырехкратная олимпийская чемпионка, американка Симона Байлз выступит в финале в соревнованиях на бревне на Олимпийских играх в Токио. Обновленные списки участниц опубликованы на официальном сайте оргкомитета. Финал состоится завтра, 3-го августа. Ранее Байлз снялась с соревнований в опорном прыжке и на брусьях. Она не выступала и в командном многоборье, сославшись на психологические проблемы.