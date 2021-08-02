Польша предоставила гуманитарную визу белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской

Ранее она сообщила, что боится возвращаться на родину.

Легкоатлетка прибудет в Варшаву уже в ближайшие дни, сообщил польский МИД. На данный момент она находится под опекой польских консульских и дипломатических служб. Кроме того, власти страны намерены сделать все возможное, чтобы Тимановская смогла продолжить свою карьеру.

Спортивный конфликт перерос в политический после того, как спринтер Кристина Тимановская раскритиковала свое начальство. Она обнаружила себя в списке участников эстафеты на 400 метров, хотя, по ее словам, никто из руководства сборной об изменениях ее не предупреждал, да и на вопросы атлетки отвечать не стали. Сразу после этого национальный комитет Белоруссии отстранил бегунью от Игр и в сопровождении представителей делегации попытались вывезти в Минск. Причиной такого решения назвали эмоционально-психологическое состояние Тимановской, которое не позволяет ей продолжить участие в состязаниях. На государственном телевидении Республики параллельно вышел сюжет, в котором о соотечественнице говорили в изобличительных тонах, намекая на сходство ситуации с оппозиционером Светланой Тихановской.

В свою очередь главный тренер сборной страны по легкой атлетике и вовсе предположил, что Тимановская не планировала возвращаться в Минск после Олимпиады в Токио.

Международный Олимпийский комитет уже запросил у Белоруссии полный отчет о произошедшем. По итогам расследования организация примет решение о необходимости санкций в отношении Минска.

Между тем, опасаясь преследования, из Белорусси уже уехал и муж спортсменки. Сейчас он находится в Киеве и в ближайшее время намерен отправиться в Польшу.