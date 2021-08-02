Общественный совет при Минкульте проведет слушания по репертуару театров о соответствии стратегии нацбезопасности

Общественный совет при министерстве культуры проведет слушания по репертуару театров в части соответствия стратегии национальной безопасности. Об этом сообщил радиостанции «Эхо Москвы» председатель общественного совета при министерстве культуры Михаил Лермонтов.

«Общественный совет при Минкультуры обладает полномочиями субъекта общественного контроля в соответствии с 212 законом — об основах общественного контроля. И как субъект общественного контроля выполняет свои полномочия в части соблюдения государственной культурной политики. И актуальность возникла после того, когда президент подписал указ о стратегии национальной безопасности, где появилась конкретная глава, расшифровывающая, что у нас в стране считается ценностями, смыслами, и какие эти ценности и смыслы считаются государственными. И поэтому мы сегодня будем рассматривать, какие ценности и смыслыпроизводятся на бюджетные средства, и соответствуют ли они этой самой стратегии национальной безопасности», — рассказал он. Как заверил М.Лермонтов, проверок в театрах проводиться не будет. «Ни о каких проверках речи не идет, проверка не будет проводиться в театрах, это не наши полномочия. Наши полномочия — давать рекомендации о соответствии политики. Мы рассматриваем общественную реакцию на эту репертуарную политику. То, что публикуется, что людей волнует и о чем они говорят, и мы не занимаемся конкретной репертуарной политикой, мы занимаемся оценкой по мнению общества этой репертуарной политикой на влияние нравственного состояния общества», — пояснил глава совета.

По данным «Интерфакса» в Общественный совет при Министерстве культуры обратился писатель Святослав Рыбас, который в своей статье в «Литературной газете» высказал мнение о том, что постановки в российских театрах не соответствуют национальной идее. В частности, автор статьи раскритиковал спектакли Война и мир» в Мариинском театре, «Анну Каренину» в Большом, а также постановку МХАТ имени Горького «Чудесный грузин», в которой задействована Ольга Бузова.



Ранее организация «Офицеры России» пожаловалась в Генпрокуратуру на постановку в театре «Современник». Оскорбление ветеранов, ненормативную лексику и пропаганду однополой любви усмотрела в спектакле организация во главе с генералом и героем России Сергеем Липовым. Возмущение вызвала пьеса «Первый хлеб» уральского драматурга Рината Ташимова. Ее поставил в «Современнике» молодой польский режиссер Вениамин Коц. Премьера была 19 июля. О жалобе в прокуратуру стало известно через два дня. При этом в письме организации «Офицеры России» говорилось, что к ним не первый день поступали обращения возмущенных спектаклем ветеранов. Где и когда они успели его посмотреть – это загадка.

Основные претензии «Офицеров России» вызвал не поцелуй двух мужчин, а антивоенный монолог главной героини, которую играет Лия Ахеджакова. «Новая газета» отмечает, что авторы жалобы, судя по всему, успели прочитать пьесу без купюр, сделанных в спектакле, а вот саму постановку не видели. Послужившей поводом для жалобы нецензурной лексики в спектакле не было, сказала ранее в интервью телеканалу «Дождь» Лия Ахеджакова.

В интервью изданию РБК народная артистка России предположила, что зачинщиками скандала стали люди, которые недовольны тем, что художественным руководителем «Современника» был назначен Виктор Рыжаков.

После жалобы глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить постановки «Современника» на предмет оскорбления ветеранов.

По мнению театрального режиссера и руководителя «Школы современной пьесы» Иосифа Райхельгауза, это приведет страну в очередной тупик и застой, а актеры начнут покидать Россию. Об этом он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы». «Это демонстрирует активнейшее скатывание к худшим временам нашей страны, когда сколько-нибудь новое, свежее, живое всеми видами цензуры затаптывалось и уничтожалось, и изгонялось из страны. Мы в последнее время как-то к этому пошли семимильными шагами. И это закончится тем, что интереснейшие и талантливейшие люди покинут страну, а мы перейдем в очередной застой, в очередной тупик, и эта машина начнет поедать сама себя», — сказал он. И.Райхельгауз подчеркнул, что Россия пока находится на «высочайшем мировом уровне» театрального искусства, и очень жаль, что пытаются «затоптать то немногое свободное, творческое и высокое в мировом масштабе». «Очень жаль, ведь по-прежнему в России очень талантливые люди, и театр — одно из талантливейших мест, которым сегодня еще можно гордиться перед миром. И который сегодня на высочайшем мировом уровне. Поэтому это печально, это очень плохо для страны, для людей. Они хотят затоптать то немногое, что еще осталось в стране творческим, свободным, интересным, высоким в мировом масштабе. К сожалению, уже сегодня мир отвернулся от страны, хотят, чтобы совсем перекрыли железными занавесами», — отметил он. Режиссер напомнил о ситуации с Кириллом Серебренниковым, который недавно покинул пост художественного руководителя «Гоголь-центра».



Стоит напомнить, что в советское время все художественные постановки должны были получить одобрение Худсовета, в который входили, в том числе, представители КПСС. Это нашло отражение в кинофильме Эльдара Рязанова «Забытая мелодия для флейты». В эпизоде, где персонаж Леонида Филатова принимает спектакль «Ревизор».