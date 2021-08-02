Государственный музей-заповедник «Петергоф» отменил из-за коронавируса осенний праздник фонтанов

Как сообщается на сайте учреждения, это позволит минимизировать риски распространения инфекции среди гостей и сотрудников музея. Осенний праздник фонтанов традиционно проходит в сентябре и входит в число самых популярных событий туристического сезона в Санкт-Петербурге.