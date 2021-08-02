Представитель МОК: Решение властей Белоруссии отстранить Тимановскую может привести к новым ограничениям против Минска

Решение белорусских властей отстранить бегунью Кристину Тимановскую от участия в ОИ в Токио и попытка насильно вывезти её из Японии может привести к новым ограничениям против Минска. Об этом заявил представитель МОК после общения со спортсменкой. Накануне Тимановская категорически отказалась лететь на родину и в аэропорту обратилась в полицию. После этого японские власти доставили ее в безопасное место в сопровождении адвоката. Тимановскую сняли с соревнований после её критики в соцсетях в адрес белорусских спортивных чиновников. Тимановская заявляет, что опасается преследования на родине и попросила политическое убежище в Польше. Польская гуманитарная виза ей уже выдана.