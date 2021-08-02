Экс-президент Киргизии Аскар Акаев пообещал сотрудничать со следствием и чистосердечно рассказать, как реализовывали проект «Кумтор». Это заявление было сделано после допроса экс-президента в Госкомитете нацбезопасности. Акаев наряду с другими бывшими высокопоставленными чиновниками привлечен к уголовной ответственности по факту коррупции при разработке золоторудного месторождения «Кумтор». По сведениям агентства SPUTNIK КИРГИЗИЯ, допрос уже закончился, Акаев покинул здание силового ведомства. Между тем, как сообщил РИА Новости политик, представляющий интересы Акаева, через несколько дней экс-президент Киргизии прилетит в Москву. Акаев покинул Киргизию после смены власти в 2005 году.