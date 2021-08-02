Экс-президент Киргизии Аскар Акаев пообещал сотрудничать со следствием и чистосердечно рассказать, как реализовывали проект «Кумтор». Это заявление было сделано после допроса экс-президента в Госкомитете нацбезопасности. Акаев наряду с другими бывшими высокопоставленными чиновниками привлечен к уголовной ответственности по факту коррупции при разработке золоторудного месторождения «Кумтор». По сведениям агентства SPUTNIK КИРГИЗИЯ, допрос уже закончился, Акаев покинул здание силового ведомства. Между тем, как сообщил РИА Новости политик, представляющий интересы Акаева, через несколько дней экс-президент Киргизии прилетит в Москву. Акаев покинул Киргизию после смены власти в 2005 году.
Самое обсуждаемое
+ Обращение Владимира Зеленского по случаю Дня Крещения Киевской Руси – Украины Киевская Русь – это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети. И они по праву – ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство…
+ 00:59 Депутат госсовета Татарстана назвал антипрививочников «безмозглыми баранами» «Необходимо вакцинировать более 60% особей, дабы достичь коллективного иммунитета. И если не получается объяснить какому-либо безмозглому барану или, простите, корове, то ради выживания всего стада их следует заставить»...
Власть старья Путин что способен новым поколениям предложить?«Историческое просвещение» на налоги молодых людей, которые с чавканьем освоит семья Мединского через «военно-историческое общество»? Вместо новой частной экономики, конкуренции, открытости миру, власти заслуг. Где герой не Жуков, а Илон Маск…