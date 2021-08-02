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17:31, 02 августа 2021

Угрозы судоходству из-за иранского сухогруза, севшего на мель в Волго-Каспийском канале, нет

Об этом РИА-Новости сообщили в Росморречфлоте. Теплоход Paya из-за резкого порыва ветра был прижат к западной бровке канала. Судно следует флагом Ирана из Амирабада в Астрахань и должно прибыть в порт назначения сегодня. Сухогруз имеет крен на правый борт два градуса, утечки нефтепродуктов не последовало. Ранее сообщалось, что владелец корабля за помощью не обращался и, видимо, будет вызволять сухогруз своими силами.


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