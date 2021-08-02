Z Архив новостей новости
5 2 6 498
17:09, 02 августа 2021

ФАС согласовала предельную отпускную цену упаковки доз вакцины от коронавируса «Ковивак»

50 доз препарата будут стоить 21 тыс. 650 руб. Как говорится в сообщении антимонопольного ведомства, это соответствует ранее согласованным ценам (433 руб. за одну дозу) Сейчас в России производятся вакцины «Спутник V» и «Спутник лайт» от Центра им. Гамалеи, «Эпиваккорона» и центра «Вектор», а также «Ковивак» Центра им. Чумакова.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Грех сравнения с евреем Отождествлять себя с евреями, которых Франция, пометив желтыми звездами, посылала на смерть, — вопиющая бесчувственность и невежество. Появление и укоренение мема там, где это не просто неуместно – кощунственно…

5 323 6 18058 28.07
Новости

Руководитель полетов NASA утверждает, что модуль «Наука» закрутил МКС на 540 градусов Зебулон Сковилл в своем твиттере написал, что орбитальная станция совершила полтора кувырка в одну сторону, а затем поло-оборота в другую…

5 104 6 19658
Новости

Российские власти обвиняют расследовательскую группу Bellingcat в сотрудничестве со спецслужбами НАТО Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин уверен, что издание было создано для давления на страну…

5 105 6 9404
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Политика пресной воды Получается, что Украина ущемляет жителей полуострова, лишая их права на воду. А, следовательно, хоть и косвенно, элементарного права на жизнь. Это простимулировало Россию на поиск и внедрение самых нетривиальных и даже в чем-то уникальных решений…

5 231 6 28726 31.07
Блоги

+ Обращение Владимира Зеленского по случаю Дня Крещения Киевской Руси – Украины Обращение Владимира Зеленского по случаю Дня Крещения Киевской Руси – Украины Киевская Русь – это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети. И они по праву – ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство…

5 416 6 55428 28.07
8читать ;смотреть
Новости

фото: @kristi_timanovskaya / Instagram В МОК не исключили введение новых санкций в отношении олимпийского комитета Белоруссии из-за Кристины Тимановской Впрочем, как отметил пресс-секретарь Международного олимпийского комитета Марк Адамс, для начала нужно разобраться в инциденте…

5 87 6 11895
Блоги

Сергей Марков политолог

Российское общество хочет побед Наши союзники — весь спортивный мир, который прекрасно понимает, что травля российского спорта идет не от мельдония, а от политики…

5 100 6 14240 30.07
Блоги

+ Жительница Петербурга потребовала увести детей с особенностями развития с детской площадки 02:42 Жительница Петербурга потребовала увести детей с особенностями развития с детской площадки Женщина начала выяснять у сопровождающих, как они оказались у ее дома, заявила, что дети с аутизмом пугают ее ребенка и попыталась их прогнать…

5 440 6 66284 27.07
8читать ;смотреть
Блоги

+ Депутат госсовета Татарстана назвал антипрививочников «безмозглыми баранами» 00:59 Депутат госсовета Татарстана назвал антипрививочников «безмозглыми баранами» «Необходимо вакцинировать более 60% особей, дабы достичь коллективного иммунитета. И если не получается объяснить какому-либо безмозглому барану или, простите, корове, то ради выживания всего стада их следует заставить»...

5 127 6 20649 27.07
8читать ;смотреть
Новости

По данным ВЦИОМ, число россиян, которые хотят проголосовать на выборах, достигло минимума за 17 лет Среди причин нежелания участвовать в политике наиболее распространённой стало отсутствие свободного времени…

5 42 6 8010
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Стеклянный дом или стеклянная тюрьма Конечно же, в России есть куда тратить деньги, уровень жизни населения понятен. Однако деньги тратятся на камеры и на искусственный интеллект, который поможет, к примеру, при массовых выступлениях разобраться, кто именно там стоял на площади…

5 30 6 15307 26.07
Новости

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская получила польскую визу и сможет в ближайшее время покинуть Токио Легкоатлетка сейчас находится в посольстве страны в Токио, а ее муж срочно покинул Белоруссию…

5 87 6 17187
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Стабильность — признак класса Болеть за наших спортсменов на этой Олимпиаде можно только с выключенным звуком…

5 360 6 76780 28.07
Блоги

+ Кристина Тимановская получила польскую визу и сможет в ближайшее время покинуть Токио Кристина Тимановская получила польскую визу и сможет в ближайшее время покинуть Токио Ранее белорусская легкоатлетка пожаловалась, что ее насильно пытались отправить с Олимпиады домой…

5 236 6 51399 01.08
8читать ;смотреть
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Бороться за каждого Вопрос освобождения всех политзаключенных — определяющий для будущего страны. Это вопрос о том, будем ли мы жить в собственной стране без страха или в лагере за колючей проволокой…

5 59 6 13149 28.07
Блоги

Алексей Мельников публицист

Власть старья Путин что способен новым поколениям предложить?«Историческое просвещение» на налоги молодых людей, которые с чавканьем освоит семья Мединского через «военно-историческое общество»? Вместо новой частной экономики, конкуренции, открытости миру, власти заслуг. Где герой не Жуков, а Илон Маск…

5 140 6 31877 31.07

Популярное за неделю

Новости

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская получила польскую визу и сможет в ближайшее время покинуть Токио Легкоатлетка сейчас находится в посольстве страны в Токио, а ее муж срочно покинул Белоруссию…

5 87 6 17381
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Антивакцинаторство – это в принципе полнейшая дурь, но простительная для народа, которого последние 30 лет все глубже и глубже заталкивают в темное пузырящееся невежество…

5 24 6 78657 28.07
#слушать 51:23 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3500650
«Осадочек остался» (сомнительные оправдания в судах Российской империи):
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 2773 01.08
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Вирусный прорыв, или Почему болеют вакцинированные В тех местах, где вакцинировано большинство, эпидемия захлёбывается; там, где меньшинство, — она нарастает…

5 219 6 525043 27.07
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель

Даниил Медведев не отделил себя от корпоративной репутации коллективного спорта, он получает по сусалам и должен уметь отвечать на этот вопрос. А на обиженных воду возят, ребята. Репутацию вы заработали такую, какая есть…

5 49 6 73005 29.07
#слушать 34:56 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9208455
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4982994

Сегодня в эфире