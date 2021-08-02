ФАС согласовала предельную отпускную цену упаковки доз вакцины от коронавируса «Ковивак»

50 доз препарата будут стоить 21 тыс. 650 руб. Как говорится в сообщении антимонопольного ведомства, это соответствует ранее согласованным ценам (433 руб. за одну дозу) Сейчас в России производятся вакцины «Спутник V» и «Спутник лайт» от Центра им. Гамалеи, «Эпиваккорона» и центра «Вектор», а также «Ковивак» Центра им. Чумакова.