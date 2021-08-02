К двум годам колонии приговорен в Москве юноша, который разыграл пассажиров в метро

Выходка была на тему коронавируса.

В розыгрыше участвовали три человека, но реальный срок получил один – блогер из Таджикистана Кароматулло Джаборов. Пресненский суд Москвы назначил ему два года 4 месяца лишения свободы в колонии общего режима. Двое других фигурантов – Станислав Мелехов и Артур Исаченко – получили по два года условно. Всех троих признали виновными в хулиганстве СМИ пишут, что Джаборов изобразил некий коронавирусный приступ, хотя, как известно, ковид не сопровождается припадками. Розыгрыш заключался в том, что молодой человек в вагоне московского метро упал и стал дергаться. А его друзья закричали, что у него коронавирус. Видео потом выложили в сеть. Это произошло еще в феврале 2020 года и все эти полтора года Кароматулло Джаборов, который признал вину и просил прощения за глупую шутку, сидит в СИЗО.

По словам его адвоката Романа Шахманова, с учетом времени в СИЗО Джаборов может выйти на свободу через три недели.