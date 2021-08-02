СМИ: Германия не намерена отказываться от СП— 2, даже если РФ попытается использовать его «как геополитическое оружие»

Германия, по сведениям «Блумберг», не планирует отключать подачу газа по «Северному потоку-2», если Россия попытается использовать трубопровод в качестве «геополитического оружия» против Украины. Агентству об этом сообщили источники, знакомые с планами немецких чиновников. Представители Берлина заявили, что в таком случае против России будут приняты более широкие санкции на уровне ЕС. Bloomberg отмечает, что такое решение властей Германии — «потенциальная победа» для президента России и удар по Белому дому. В ходе встречи лидеров стран Евросоюза 15 июля Меркель уже говорила, что Германия планирует действовать совместно с ЕС в случае злонамеренных действий России.