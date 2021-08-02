Белорусской бегунье Кристине Тимановской после ее отказа вернуться на родину выдали гуманитарную польскую визу

Как сообщил замглавы МИД Польши Марцин Пшидач, польские власти сделают все, чтобы спортсменка смогла продолжить карьеру. По словам заместителя главы МИД Польши Шимона Шинковского, в ближайшие дни Тимановская сможет приехать в Польшу.

После критики Тимановской тренерского штаба на олимпиаде в Токио, ее фактически отстранили от Игр и насильно пытались вернуть в Минск. В аэропорту Токио Тимановская обратилась к полиции и записала видеообращение к МОК заявив, что опасается уголовного преследования на родине.