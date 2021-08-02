Общественный совет при Минкульте в начале сентября проведет обсуждение репертуарной политики театров в свете ее соответствия стратегии национального развития и Нацбезопасности. Как рассказал ИФ председатель совета Михаил Лермонтов, совещание созывается после обращения группы граждан, в т.ч писателя и общественного деятеля Святослава Рыбаса, который в своей статье в «Литературной газете» высказал мнение о том, что постановки спектаклей в российских театрах не соответствуют национальной идее. В частности, автор статьи отмечает, что в постановке «Война и мир» в Мариинском театре герои романа представлены «как не вполне нормальные люди». Искажен сюжет и в постановке Большого театра «Анна Каренина». Кроме того, автор напоминает о скандальной постановке МХАТа им. Горького «Чудесный грузин», роль в которой исполнила Ольга Бузова.