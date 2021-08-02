Суд приговорил к штрафу Дани Акеля, признав его виновным в нарушении санитарных норм на несанкционированной акции

Суд в Москве приговорил к штрафу в 100 тыс. рублей Дани Акеля, признав его виновным в нарушении санитарных норм на несанкционированной акции в Москве. Это первый приговор вынесенный по т.н. санитарному делу. Его фигурантами также стали сорантиники Навального Любовь Соболь, Олег Навальный, Мария Алехина, Анастасия Васильева и Олег Степанов. В отношении Соболь и ряда других фигурантов дело выделено в отдельное производство.