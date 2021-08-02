Группировка «Дети огня», связанная с Рабочей партией Курдистана, взяла на себя ответственность за пожары в Турции

Группировка «Дети огня», связанная с Рабочей партией Курдистана, взяла на себя ответственность за лесные пожары в Турции, чтобы «поставить власти на колени».

Пожары в южных провинциях страны начались в конце июля. Погибли шесть человек, более 400 пострадали. Властям пришлось эвакуировать постояльцев нескольких отелей в Бодруме и Мармарисе.

