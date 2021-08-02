Бывшего президента Киргизии Аскара Акаева допрашивают в Комитете национальной безопасности

Ранее Акаев был объявлен в международный розыск по обвинению в причастности к коррупции на золоторудном месторождении Кумтор. По данным местных СМИ, Акаев вернулся в Киргизию добровольно.

Политолог Аркадий Дубнов уверен, что никакого суда над Акаевым не будет. «Акаева не доставили в Бишкек для допроса — он прилетел сам, добровольно, по приглашению нынешнего президента Киргизии Садыра Жапарова. Переговоры о его возвращении велись в течение июля. Акаеву были даны определенные гарантии, что он ответит на несколько вопросов, и никаких судебных или других перспектив в связи с этим делом у него нет», — отметил эксперт. По мнению А.Дубнова, возвращение Акаева в Киргизию «нужно не ему самому, а нынешней власти во главе с президентом, поскольку в стране нарастает сопротивление северных элит, недовольных нынешними лидерами». «Поэтому чтобы сгладить это недовольство, Акаев и приглашен в страну как яркий представитель этих северных кланов», — пояснил политолог.

Аскар Акаев возглавлял Киргизию с 1991 по 2005 год. Он был отстранен от должности в результате переворота. Экс-президент с 2005 года находился в России, он занимался научной деятельностью, в частности, руководил лабораторией мониторинга рисков социально-политической дестабилизации в Высшей школе экономики