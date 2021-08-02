Соратницу Навального Виолетту Грудину задержали на выходе из больницы, куда ее ранее принудительно госпитализировали

Соратницу Алексея Навального Виолетту Грудину задержали на выходе из больницы в Мурманске, куда ее ранее принудительно госпитализировали. Против активистки ведется дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Виолетту Грудину сегодня выписали из больницы с отрицательным тестом на коронавирус. Однако после этого полицейские доставили ее в суд для беседы со следователем, сообщила соратница Навального в своем телеграм-канале. При этом активистка пожаловалась на плохое самочувствие: восьмой день она держит голодовку. Но Грудина утверждает, что силовики отказались вызвать скорую, в итоге она это сделала сама.

Виолетта Грудина объявила голодовку прямо в госпитале, где она находилась. По ее словам, администрация больницы не передала ее документы в избирательную комиссию, собранные для участия в выборах в городской совет Мурманска. В сам стационар для больных коронавирусом Грудину поместили по решению суда: соответствующий иск подавал Роспотребнадзор, утверждавший, что она нарушила условия изоляции. При этом соратница Навального настаивала, что у нее не было симптомов вируса, а тесты были отрицательными. Активистка сочла подобные действия попыткой помешать ей участвовать в выборах.

В начале июля мурманская полиция задерживала волонтеров предвыборного штаба Грудиной. Поводом силовики называли раздачу агитационных листовок, в которых, по утверждениям МВД, есть пропаганда экстремизма.