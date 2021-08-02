Общественники будут проверять репертуары российских театров на соответствие положениям стратегии нацбезопасности

Общественники будут проверять репертуары российских театров на соответствие спектаклей положения недавно подписанной Президентом стратегии национальной безопасности.

С идеей выступил председатель общественного совета при министерстве культуры Михаил Лермонтов, сказавший, что в ближайшее время начнутся слушания. На них будут обсуждать репертуары театров в той части, в которой они касаются духовно-нравственных и патриотических ценностей. В стратегии это подробно прописано – сказал Лермонтов в интервью РИА.

Поводом для ревизии содержания постановок стал спектакль театра Современник «Первый хлеб» с Лией Ахеджаковой в главной роли. На постановку уже пожаловались ряд СМИ и политических движений патриотического толка, которые уверяют, что в одном из монологов героиня пренебрежительно высказывается о ветеранах Великой отечественной войны, а текст от ее лица приправлен ненормативной лексикой. Кроме того, в пьесе присутствуют сцены однополой любви. В театре заявили, что непосредственно в спектакле ничего подобного не было.

Михаил Лермонтов не считает слушания возрождением цензуры, а совет называет общественным контролером.