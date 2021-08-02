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15:34, 02 августа 2021

Российский борец греко-римского стиля Сергей Семенов выиграл 50-ю медаль для сборной ОКР на Олимпиаде в Токио

Теперь у россиян 12 золотых, 21 серебряная и 17 бронзовых наград.


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