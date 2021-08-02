Общественный совет при Минкультуры обсудит репертуар театров на предмет соответствия стратегии национального развития

Общественный совет при Министерстве культуры в начале сентября обсудит репертуар театров на предмет соответствия стратегии национального развития и национальной безопасности, — рассказал Интерфаксу председатель Общественного совета Михаил Лермонтов. По его словам, в Совет обратилась группа товарищей, которые недовольны репертуарной политикой театров.