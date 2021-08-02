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14:35, 02 августа 2021

Российские власти обвиняют расследовательскую группу Bellingcat в сотрудничестве со спецслужбами НАТО

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин уверен, что издание было создано для давления на страну. Причем делают это, по мнению главы ведомства, бывшие сотрудники специальных служб за деньги. Кроме того, интернет-издания «Проект» и Insider, которые власти с недавнего времени считают иностранными агентами, тесно связаны с Bellingcat.

Эту позицию поддержали и в Совете федерации. Так, глава комиссии по защите госсуверенитета верхней палаты парламента Андрей Климов выказал агентству «РИА Новости» уверенность в том, что речь идет о спецслужбах НАТО. А интернет-издание является точкой сбора дезинформации против России.

Bellingcat было создано в 2014 году. За семь лет издание выпустило несколько резонансных расследований. Одним из первых стала публикация о малазийском «Боинге», согласно которому самолет был сбит над Донецком из российской установки «Бук». В сентябре 2018 года журналистам также удалось установить причастность российских офицеров ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова к отравлению Сергея и его дочери Юлии Скрипалей в Великобритании.

Кроме того, зимой прошлого года Bellingcat и The Insider при участии Der Spiegel и CNN обвинили в покушении на политика Алексея Навального группу оперативников ФСБ.

Российские СМИ не смогут рассказывать о новых расследованиях Bellingcat, если власти признают издание нежелательной организацией.  


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