В Парке имени Горького традиционно собрались бывшие десантники для того, чтобы отпраздновать день ВДВ

При этом официальных торжеств нет.

В утренние часы по всему парку имени Горького уже можно было увидеть группы вдвшников. Одни из них устроили семейные прогулки: десантники были с детьми и женами. Другие же разложили еду и напитки, в том числе и алкоголь, прямо на лавочках или же в скверах. То и дело можно было услышать скандирования наподобие «Слава ВДВ».

К слову, десантники этим утром составили абсолютное большинство посетителей центральной части парка имени Горького. При этом буквально единицы из них купались в фонтанах, хотя это считается одной из традиций в день ВДВ. Некоторые из десантников, как, например, Михаил Большаков, сетовали на то, что в последние два года из-за эпидемии коронавируса атмосфера праздника стала иной.

Полицейских в парке крайне мало, при этом в происходящее они не вмешиваются. Десантники говорят, что силовики периодически подходят и поздравляют их, но от предложения выпить отказываются, поскольку они на службе.

В этом году в Москве были отменены некоторые официальные мероприятия по случаю дня ВДВ. В частности, не состоялся крестный ход на Ильинке, в котором обычно участвует высшее командование воздушно-десантных войск.