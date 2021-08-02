Российские спортсмены на Олимпиаде в Токио на этот час завоевали пять медалей

Серебро у Сергея Каменского, который оказался вторым в стрельбе из винтовки с 50-ти метров из трех положений. Он сказал, что выложился полностью, но, к сожалению, не смог завоевать золото.

Сегодня же серебро завоевал в опорном прыжке гимнаст Денис Аблязин. Бронзовые медали в командном спринте в велотреке получили Анна Шмелева и Анастасия Войнова, а также гимнастка Ангелина Мельникова в вольных упражнениях.

Борец греко-римского стиля Емелин стал бронзовым призером Олимпийских игр в Токио в категории до 60 кг и принес сборной России 49-ю медаль Игр в Токио.



В матче за бронзу Емелин победил молдавского борца Виктора Чобану со счетом 12-1.