ВЦИОМ: Политическая активность россиян упала до минимума за 17 лет

Политическая активность россиян упала до минимума за 17 лет. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь ВЦИОМ Диана Осянина.

По ее словам, в этом году об участии в выборах заявили только 22% россиян, в 2004-м таких было 55%. В качестве причин называется отсутствие времени (28%), мнение, что политикой должны заниматься только профессионалы (20%), а также доверие президенту страны (19%), который «сам решит все проблемы в стране».

С 2007 года среди не участвующих в общественно-политической жизни страны снизилась доля тех, кто не верит, что от его участия что-то изменится (с 29% до 16% в 2021 году). Минимального значения за 14 лет мониторинга достиг показатель индифферентности к общественно-политической жизни страны (15%).

Также увеличилось количество людей среди не участвующих в общественно-политической жизни страны, которые заявляют об отсутствии организаций, которым можно было бы доверять и в работе которых хотелось бы участвовать, а также ведущих за собой лидеров.

В исследовании ВЦИОМ отмечается и спад тех, кто проводил избирательные кампании, — с 8 до 6%, а также участников митингов и пикетов — с 5 до 3%.

При этом растет интерес к общественной жизни: только 45% опрошенных заявили, что никогда в ней не участвовали. Согласно данным опроса, самыми популярными видами участия в общественной жизни страны в 2021 году оказались благоустройство подъездов/домов (24%) и сбор средств для нуждающихся (20%). В 2004 году эти показатели составляли 15% и 9% соответственно.