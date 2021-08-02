Российский борец Муса Евлоев пробился в финал олимпийского турнира и обеспечил себе как минимум серебряную медаль

Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев пробился в финал олимпийского турнира и обеспечил себе как минимум серебряную медаль. В финале Евлоев встретится с Артуром Алексаняном из Армении.

Сегодня россиянин Сергей Каменский выиграл серебряную медаль в стрельбе из мелкокалиберной винтовки. Каменский сказал журналистам, что он сделал все возможное.

Сегодня же россиянки Дарья Шмелева и Анастасия Войнова завоевали бронзу в командном спринте на велотреке, а Ангелина Мельникова была третьей в вольных упражнениях олимпийских соревнований по спортивной гимнастике.