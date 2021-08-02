Прощание с президентом журфака МГУ Ясеном Засурским пройдет в среду во дворе факультета

Похороны на Троекуровском кладбище.
Засурский работал на журфаке 68 лет и 40 лет был деканом. Он – автор и соавтор более 300 статей и научных работ, книг, монографий и учебных пособий.
Ясену Засурскому был 91 год.
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Похороны на Троекуровском кладбище.
Засурский работал на журфаке 68 лет и 40 лет был деканом. Он – автор и соавтор более 300 статей и научных работ, книг, монографий и учебных пособий.
Ясену Засурскому был 91 год.
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