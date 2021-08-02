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13:13, 02 августа 2021

Массовая драка произошла на овощной ярмарке в Ростове-на-Дону

Как передает ТАСС, в ней участвовали около 100 человек. По предварительной информации, продавцы не поделили места на рынке.

Охрана не смогла остановить конфликт собственными силами, пришлось вызывать полицию.


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