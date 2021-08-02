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14:00, 02 августа 2021

Бывший президент Киргизии Аскар Акаев доставлен в Государственный комитет национальной безопасности в Бишкеке

Бывший президент Киргизии Аскар Акаев прилетел в Бишкек. Он согласился сотрудничать со следствием по делу о коррупции, по которому он объявлен в розыск.

Акаев прилетел в Бишкек рейсом Аэрофлота и направился в Государственный комитет национальной безопасности. Экс-президент сделал это по собственной воле. Бывший премьер страны Феликс Кулов, которого цитирует местная пресса рассказал, что нынешний глава государства Садыр Жапаров проявил великодушие и дал Акаеву возможность вернуться.

Жапаров добавил, что в аресте нет необходимости, поскольку Акаев согласился сотрудничать со следствием. Вместе с еще одним киргизским Президентом Курманбеком Бакиевым Акаев был объявлен в международный розыск по делу о золоторудном месторождении Кумтор.

Следствие полагает, что они в организованной группе заключили, а затем переоформляли невыгодные для страны соглашения на разработку залежей золота с канадской компанией Камеко.

После смещение с поста президента в 2005 году Аскар Акаев жил в России и в последние годы преподавал в Высшей школе экономики. Россия несколько раз отказывала в выдаче Акаева Киргизии


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