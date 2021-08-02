Российская гимнастка Ангелина Мельникова на Олимпиаде завоевала бронзовую медаль в вольных упражнениях.

Сегодня Сергей Каменский завоевал серебро в стрельбе из винтовки, а Анна Шмелева и Анастасия Войнова – бронзу в командном спринте в велотреке.