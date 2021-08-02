Посольство Белоруссии запросило у японской стороны информацию о легкоатлетке Кристине Тимановской

Сейчас она находится в здании польской дипмиссии. Ранее сообщалось, что Варшава начала процесс предоставления ей политического убежища. Ранее Тимановская раскритиковала тренерский штаб и заявила, что ее собираются насильно увезти из Токио.

Международный олимпийский комитет пообещал оказать спортсменке поддержку. О готовности предоставить ей политическое убежище объявили также Чехия, Словения и Франция.

Источник агентства РИА в белорусской диаспоре сообщил, что, скорее всего, Тимановская отправится из посольства Польши под охраной японской полиции в аэропорт.