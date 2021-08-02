Варшава начала процесс предоставления политического убежища белорусской спортсменке Кристине Тимановской

Легкоатлетка сейчас находится в посольстве страны в Токио, а ее муж срочно покинул Белоруссию.

Кристина Тимановская поедет из посольства Польши в аэропорт Токио в сопровождении японской полиции, сообщает источник агентства РИА в белорусской диаспоре. Полиция вмешалась накануне, когда белорусские спортивные функционеры решили снять легкоатлетку с соревнований и против ее желания отправить домой.

Поводом стала критика даже не в адрес руководства страны, а спортивного начальства – Тимановская рассказала в своем «Инстаграме», что ее без ее ведома поставили на эстафету, потому что из-за ошибки чиновников у других спортсменок не хватило достаточного количества допинг-тестов.

По сведениям белорусского политика Павла Латушко, решение вывезти Тимановскую из Токио принял лично правитель республики Александр Лукашенко. Ранее он публично раскритиковал белорусских спортсменов и руководство сборной за отсутствие ярких результатов на Олимпиаде.

В нашем эфире белорусский медиаменеджер Дмитрий Навоша сообщил, что муж Тимановской уехал из Минска в Киев.

Ранее о готовности предоставить убежище легкоатлетке заявили власти Чехии и Словении.

Накануне Тимановская резко раскритиковала тренерский штаб и заявила, что ее хотят насильно увезти из Токио. Международный олимпийский комитет пообещал оказать ей поддержку. Представители организации заявили, что сейчас выясняют обстоятельства, и не исключили введения санкций в отношении белорусского Олимпийского комитета.

На этом фоне государственное телевидение Белоруссии продолжает в эфире обличать Кристину Тимановскую.

Согласно последним сообщениям, Минск запросил у Токио информацию о Тимановской.